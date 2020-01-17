Yargıda FETÖ kriterleri tartışması... (Yakın Plan 16 Ocak 2020)
Yakın Plan'da Ahmed Arpat, konukları Merve Şebnem Oruç, Mustafa Kartoğlu ve Mithat Baydur ile FETÖ’den yargılanan Mehmet İyidil’in beraat kararını ve sonrasında tekrar tutuklanmasını, HSK’nın beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme kararı almasını ve yargıda FETÖ kriterlerinin farklı yorumlanmasının getirdiği sorunları değerlendiriyor. Siyasette yeni partiler ve kamuoyuna yansıyan tartışmalar da işlenen konular arasında.
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