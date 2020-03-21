Yaşar Kemal ve edebi kişiliği... (Hayat Bir Sanat 21 Mart 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyor. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyor. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde; sohbetin anakahramanı usta bir romancı, senaryo ve öykü yazarı olan Yaşar Kemal. Mehmet Barlas ile Selim İleri, Yaşar Kemal'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği üzerine derin bir sohbete imza atıyor. "Hayat Bir Sanat" 21 Mart Cumartesi 12.20'de NTV'de.
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NTV 21.03.2020 - 15:09| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 15:23
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