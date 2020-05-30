Yeni bir mini dizi ''Pes Artık'' (Gece Gündüz 29 Mayıs 2020)

Erkan Kolçak Köstendil'in imzasını taşıyan mini dizi 'Pes Artık' geçtiğimiz günlerde ilk iki bölümüyle yayınlandı. Youtube'da Mini Dizi Channel'da izlenebilen proje yayınlandığı günden beri 100.000'den fazla görüntülenme elde etti. Dizide rol alan Erkan Kolçak Köstengil, Bülent Şakrak ve Ertan Saban NTV'de Gece Gündüz'ün konuğu oldu.

NTV 30.05.2020 - 09:58 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 10:29

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