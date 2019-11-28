Yeni parti hazırlıkları siyaseti nasıl etkileyecek? (Gündem Masası 20 Kasım 2019)

Gündem Masası'nda Simge Fıstıkoğlu, konukları Mehmet Barlas ve Mithat Baydur ile yeni parti hazırlıkları ve olası etkileri, CHP'deki kumpas tartışmasında gelinen son nokta ve "İstanbul susuz kalacak" polemiğini tartışıyor.

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