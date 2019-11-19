Yıldız Kenter'e veda... (Gece Gündüz 18 Kasım 2019)
Kültür sanat gündeminin nabzı Gece Gündüz'de atıyor. Konserler, kitaplar, filmler, sergiler ve kültür sanat dünyasında yaşanan birçok gelişme hafta içi her gün 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de sanatseverlerle buluşuyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.