Yıldız Kenter'e veda... (Gece Gündüz 18 Kasım 2019)

Kültür sanat gündeminin nabzı Gece Gündüz'de atıyor. Konserler, kitaplar, filmler, sergiler ve kültür sanat dünyasında yaşanan birçok gelişme hafta içi her gün 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de sanatseverlerle buluşuyor.

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