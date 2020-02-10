Youtube'un geliri ilk kez açıklandı (Tekno Hayat 10 Şubat 2020)
Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu, Coronavirüs salgınına çözüm bulmak için yapay zeka teknolojilerini sağlık örgütlerinin kullanımına açtı. Alphabet, Youtube'un gelirini ilk kez kamuoyu ile paylaştı. TCL artık Blackberry üretmeyecek. Huawei, merkezi İngiltere'de bulunan marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından ilk kez dünyanın en değerli 10 markasından biri olarak seçildi. Twitter'dan deepfake önlemi. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
NTV 10.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 12:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.