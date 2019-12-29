Zaman Yolcusu - Uzaklar: Japon mutfağının sıradışı öyküsü (28 Aralık 2019)
Tarıma elverişli arazileri azdı. İklim ve coğrafya zorluydu. Buna rağmen dünyanın en zengin mutfaklarından birini oluşturdular. Pirincin etrafına deniz ürünlerinden bir lezzet evreni kurdular. Sığır etinde Kobe'den yola çıkarak dünyaya referans oldular. Sushi'den Kobe Et'ine, tatlı kurabiyelerinden fermente ürünlerine; Japonların olağanüstü mutfağının bütün hikayesi ekrana geliyor. Ahmet Yeşiltepe ile "Zaman Yolcusu Uzaklar", 28 Aralık Cumartesi 23.15'te NTV ve NTV Radyo'da.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.