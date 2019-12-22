Zaman Yolcusu - Uzaklar: Japonya kültürünün farklı yüzü; geyşalar (21 Aralık 2019)
NTV’nin belgesel dizisi “Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümünde Japonya’nın az bilinen bir kurumu; Geyşalar ve Geyşalık hakkında bilinmeyenleri ekrana taşıyor. Samurayların yükselişini temsil eden Edo Dönemi ve tarihteki en kapsamlı “Batılılaşma Hareketi” olan Meiji Restorasyonu bu bölümün ana konu başlıkları arasında yer alıyor. Japonya’nın emperyal güç olarak tarih sahnesine çıkışından sonra 1. ve 2. Dünya Savaşları’ndaki rolü ve konumuna ek olarak Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları da ekrana geliyor. Ahmet Yeşiltepe ile “Zaman Yolcusu Uzaklar”, 21 Aralık Cumartesi 23.15’te NTV ve NTV Radyo’da.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.