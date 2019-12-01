Zaman Yolcusu - Uzaklar: Samurayların dünyasından emsalsiz mutfağına; Japonya ... 30 Kasım 2019
Bir Kültür tarihi belgeseli” olarak hazırlanan “Zaman Yolcusu – Uzaklar”, 4. bölümünde Güney Kore’den Japonya’ya yöneliyor. Belgesel serinin Japonya’yı konu edinen ilk bölümünün başlığı ise Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi bağlar. Özellikle, Türk denizcilik tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçen “Ertuğrul Fırkateyni ve Türk-Japon ilişkileri” anlatılacak. Japonya’nın kadim başkenti Nara, imparatorların 1000 yıllık başkenti Kyoto, her işe sanat inceliği ve estetiği katan Heian Dönemi’nin öyküleri de bu bölümlerin konusu. Samuray tarihi, Geyşa kültürü, savunma sanatları Aikido ve İaido ile bir samuray kılıcının yapımı; Katana imalatı Japonya bölümlerinin en ilginç görsellerini oluşturuyor. Suşi yapımından çay törenlerine, Kobe bifteğinden geleneksel tatlı Wagashi dükkanlarına, Japonların geleneksel mutfağı ayrıca ele alınacak.
Ahmet Yeşiltepe ile “Zaman Yolcusu Uzaklar” 30 Kasım Cumartesi 23.15’te NTV’de.
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