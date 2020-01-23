Çin'de karantinadaki kentte kaç Türk var? (Pekin Büyükelçisi Emin Önen Çin'deki NTV'de yanıtladı)
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüyle ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Virüs sebebiyle 3 kent karantinada. Virüs Çin dışında 6 farklı ülkede daha görüldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Hubey eyaletine bağlı, Vuhan ve komşu iki kent Icou ve Huanggang'da da toplu taşımayı durdurdu. Salgın Singapur'a da sıçradı. Virüs daha önce Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edilmişti. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, NTV canlı yayınında son durumu anlattı. (Dünyanın Haberi, NTV)
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