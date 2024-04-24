Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Aşırı kilo nelere sebep oluyor?
Türkiye'de her 100 kişiden 59'unda fazla kilo sorunu var. Obezite sıklığı ise her geçen gün artıyor. Türkiye, bu konuda ne yazık ki Avrupa birincisi. Obezitenin neden olduğu sorunlar oldukça fazla. Bunların en başında da kalp ve damar hastalıkları geliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Alihan Sönmez)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.