İBB'den ücretsiz HPV aşısı: Başvuru nasıl yapılıyor, kimler faydalanabilir?
HPV virüsüyle mücadelede, aşı büyük önem taşıyor. Aşı çocuklara da yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dar gelirliler için ücretsiz HPV aşısı yapılacağını duyurdu. Peki HPV nedir, nasıl bulaşır? İşte yanıtı... (Haber: Beyzanur Özer)
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