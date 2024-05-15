Kalp rahatsızlığına yeni çözüm: Obezite aşısı ölümleri yüzde 20 azaltıyor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşanan ölümlerin çaresi obezite aşısı mı? İngiltere'de yapılan araştırmada obez kişilerde kullanılmak üzere geliştirilen ilacın kilolaya bakılmaksızın ölümleri yüzde 20 oranında azalttığı ortaya çıktı. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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