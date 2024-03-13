Ekran bağımlılığına dikkat! Boyun düzleşmesi 10'lu yaşlara indi
Cep telefonlarını uzun süre kullanmak, boyun düzleşmesi veya duruş bozukluğuna neden oluyor. Geçmişte, ileri yaşlarda görülen bu rahatsızlıklar artık 10 yaşında bile ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar yarım saatte bir yürüme ve omuz egzersizleri öneriyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.