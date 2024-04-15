Makyaj yapma yaşı 18'in altına düştü! Uzmanlar uyarıyor
Sosyal medyada yaygınlaşan makyaj videoları özellikle de gençleri etkiliyor. Makyaj yapma yaşı 18'in de altına düştü. Uzmanlar, gençlerin bilinçsizce kullandığı bu ürünlerin birçok soruna neden olduğuna dikkat çekiyor. Ağır makyaj ürünlerinin kullanılması genç ciltlere zarar veriyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor.
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