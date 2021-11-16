Hayat kurtaran müdahale: Heimlich manevrası

Önce Bursa'da soluk borusuna leblebi kaçan bir kadın, ardından da Adana'da kraker yiyen 7 yaşında çocuğun boğularak hayatını kaybetmesi ilk yardımın önemini hatırlattı. Benzer vakalarla karşılaşanlar ne yapmalı? Erken müdahale ile can kayıpları önlenebilir mi? Melike Şahin, dahiliye uzmanı doktor Serdar Kızılkaya ile konuşacak.

Haberler - NTV 16.11.2021 - 17:36 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 17:45

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