Gıdalarda kanser riski: 3 katkı maddesine dikkat!
"İşlenmiş gıdalardan uzak durun. Doğal beslenmeye gayret edin" Doktorların sık sık verdiği bir tavsiye bu. Fransa'da sonuçları yayımlanan son araştırma da kanser ile gıdalardaki katkı maddeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre, gıda ürünlerinde kullanılan 3 katkı maddesi kanser riskini artırıyor. Çalışmanın ayrıntılarını Fransa'da bulunan obezite cerrahisi uzmanı Doktor Murat Çağ, NTV'ye anlattı.
Haber: Derya Acemoğlu
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