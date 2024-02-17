Türkiye'de her 50 kişiden biri SMA taşıyıcısı | "Sağlıklı çocuğu olanlar da test yaptırmalı"
Artık SMA'lı bebeklerin bu hastalıkla doğmasını önlemek mümkün. 2 yıldan uzun süredir, evlilik öncesinde çiftlerin SMA taşıyıcısı olup olmadığı taranıyor. Taşıyıcı olanlar tüp bebek yöntemiyle sağlıklı çocuklar dünyaya getirebiliyor. Peki, önlemek mümkünken neden halen SMA hastalığıyla doğan bebekler var? İşte merak edilen bu soruların yanıtı ve yapılabilecekler... (Haber: Melike Şahin)
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