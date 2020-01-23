Türkiye'de kemik iliği bekleyen bin 200 hasta var (İşte Özge Şenkal ve Nazlı Sümer'in öyküsü)
Türkiye'de kemik iliği nakli için uygun bağışçı bekleyen bin 200'den fazla hasta var. Eski NTV çalışanı Nazlı Sümer de onlardan biriydi. Bağışçı sayısının artması için kampanya yaptı. Nazlı, yurtdışından gelen kök hücreyle iyileşti. Üstelik onun için kemik iliği bankasına yazılanlar, başka hastalara da ilaç oldu. İşte ayrıntılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Cumhur Çatkaya/Bahatttin Demir, NTV Haber)
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