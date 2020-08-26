Bu atlayış dünyada bir ilk!

Dünyada güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan ilk kez paraşütle atlayış gerçekleştirildi. Atlayışın gerçekleştirildiği adres İsviçre semalarıydı. İki koltuklu uçak, güneş panellerinden gelen enerji sayesinde bin 520 metre irtifaya çıkmayı başardı. Paraşütçü Raphael Domjan ''Bu atlayış paraşüt sporunun geleceğini değiştirecek bir gelişme.'' diyor. Aynı ekibin şimdiki hedefiyse, 2022'de güneş enerjisiyle çalışan uçakla 20 bin metre yüksekliğe çıkmak.

NTV 26.08.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 11:43

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