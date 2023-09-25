Casus yazılımlar gizliliği tehdit ediyor: İşte yapmanız gerekenler
Cep telefonları gündelik hayatın vazgeçilmezleri ancak dikkatli kullanılması gerekiyor. Özellikle de telefona gelen her uygulamayı ya da mesajı açmamak çok önemli aksi durumda hayatınız alt üst olabilir. Birçok kişinin hayatı bu nedenle kabusa döndü, şikayetlerde de artış var. Peki casus yazılımlardan nasıl korunacağız? Bu suçu işleyenler hakkında ne kadar hapis cezası isteniyor? İşte ayrıntılar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Banka
- Yazılım
- Akıllı Telefon
- Cep Telefonu