Cenazeler uzaya gönderilecek

"Uzayda cenaze töreni" konusunda uzman bir Amerikan şirketi, dünya yörüngesi ve ay cenazelerinin ardından, yeni bir hizmet başlattı. "Uzay cenazeleri", dünyadan 330 milyon kilometre uzaklıkta, milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde dönecek. Uzaya gönderilecek kapsüllerin içinde ölmüş kişilerin küllerinin yanı sıra, yaşayan insanlardan alınan DNA örnekleri de bulunuyor.

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