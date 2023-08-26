SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi
NASA ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi hedefleyen "Crew-7" görevi başladı. Astronotları ISS'e ulaştıracak Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı. İstasyonda yaklaşık 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, mart ayından bu yana istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.
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