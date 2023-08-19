Starlink uyduları Persoid meteor yağmuru esnasında görüntülendi
Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nin 8,2 metrelik Subaru Teleskobu, yıllık Persoid meteor yağmurunu kaydederken, uyduları geçit töreni halinde yakaladı. Hawaii'deki Mauna Kea Gözlemevi'nde bulunan teleskop, Elon Musk’ın sahip olduğu 15 Starlink uydusunu toplu halde görüntüledi. Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru Ağustos ayında gözlemleniyor.
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