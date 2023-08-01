Türkiye'nin uzay yolcuları eğitimde
Türkiye'nin uzay yolcusu olmaya hazırlanan savaş pilotu Alper Gezeravcı yerçekimsiz ortamda 13 deney yapacak. Deneylerden biri mikroalglerin oksijen üretmesi ve ek gıda olarak kullanılmasına ilişkin. Boğaziçi Ünivetsitesi Öğretim Üyesi Dr. Berat Haznedaroğlu, Gezeravcı'ya eğitim veren akdamisyenler arasında yer alıyor. Haznedaroğlu, hem deneyin hem de uzay yolcularına verdiği eğitimin ayrıntılarını NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bilim
- Uzay
- Pilot
- Eğitim