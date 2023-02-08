44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı
Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binalardan birinin enkazında yardım çığlıkları duydu. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, titizlikle enkazı kaldırarak Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ olarak ulaştı. Sedyeyle ambulansa teslim edilen anne ve kız, hastaneye kaldırıldı.
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