5 yıl sonra aynı yerde aynı kaza: Üst geçide çarpan TIR nasıl devrildi?
İstanbul'da dün akşam cinayet gibi bir kaza yaşandı. Üst geçide çarpan TIR aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobilin üzerine devrildi. Aileden kurtulan olmadı. Aynı TIR aynı yerde 5 yıl önce yine kaza yapmıştı. Sadece bu TIR da değil, aynı yerde aynı şekilde pek çok kaza meydana geldi. Peki ne yapılabilirdi? Şimdi ne yapmak lazım? Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, kazanın olduğu noktada NTV ekibinden Melike Şahin'in sorularını yanıtladı.
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