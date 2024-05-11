Yeni görüntü: İstanbul'da okuldan atılan öğrenci okul müdürünü öldürdü
İstanbul Eyüpsultan'da geçen hafta okul müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'ın hatatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamarası kayıtları ortaya çıktı. Oktugan'ın son anlarını da gösteren görüntülerde, zanlının cinayeti sanileyer içinde işlediği net bir şekilde görüldü. Olayın ardından zanlı kısa sürede yaklanmış, cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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