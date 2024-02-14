77 gazeteci depremin izlerini aktardı | "Sarsılma" kitabı raflarda
Kahramanmaraş merkezli depremlere tanıklık eden foto muhabir ve kameramanların anılarını anlattığı "Sarsılma" isimli kitap raflarda yerini aldı. Kitaba katkı sunan gazetecilere Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği tarafından plaket verildi. NTV ve Star TV'den Ahmed Arpat, kameramanlar Cumhur Çatkaya, Sedat Kılıç; muhabirler Mustafa Berber ve Bensu Polat Caymaz plaketi alan isimler oldu.
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