Adana'da 1 bina yana yattı

Türkiye bu sabaha karşı yeni bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha doğru meydana gelen depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Bölgede bir şiddetli deprem daha oldu. Adana'da bir bina yana yattı. Hasarlı bina tahliye edilmeye çalışılıyor. DHA Muhabiri Akif Özdemir, NTV canlı yayınında son durumu aktardı.

TÜRKİYE HABERLERİ