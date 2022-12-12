Adana’da araca sığmayan tarım işçileri böyle görüntülendi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde minibüse sığmayan tarım işçileri aracın üzerinde yolculuk yaptı. Hemen arkadaki bir sürücü, 5 işçinin hiçbir önlem alınmadan aracın tavanındaki tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.