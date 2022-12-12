Adana’da araca sığmayan tarım işçileri böyle görüntülendi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde minibüse sığmayan tarım işçileri aracın üzerinde yolculuk yaptı. Hemen arkadaki bir sürücü, 5 işçinin hiçbir önlem alınmadan aracın tavanındaki tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.

TÜRKİYE HABERLERİ