Akaryakıt istasyonunda panik: Otomobil böyle alev aldı
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda alev alan bir otomobil paniğe yol açtı. Aracının motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracını park etti. Sürücüsünün motor kaputunu kaldırmasıyla beraber araçtan alevler yükseldi. Alevlerle beraber panik yaşanırken çıkan yangın, istasyon çalışanlarının yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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