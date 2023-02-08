Anne ve çocuğu enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Nurdağı'nda yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden ekipler, zamanla yarıştı. Rize AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 63 saat sonra Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğuna sağ ulaştı. Enkazdan çıkarılan anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğunun kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.
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