Anneler Günü'nde oğlu ve eşi tarafından dövüldü

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, evinin balkonunda oğlu ve eşi tarafından dövüldü. Yosma A. isimli kadının yüzüne önce oğlu Tolga A. ardından da eşi Ekrem A. defalarca vurdu. Balkon demirlerine tutunarak korunmaya çalışan kadın ‘‘Elini çek, imdat’’ diye bağırarak yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine apartmana gelen polis ekibi kadınla görüştü. 30 yıllık eşiyle özel bir sebeple kavga ettiklerini söyleyen kadın, şikayetçi olmadı.
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ntv.com.tr 09.05.2021 - 16:25| Son Güncelleme : 09.05.2021 - 16:45
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