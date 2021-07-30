Antalya Manavgat'taki yangın neden hızla yayıldı? (Uzmanı NTV'de anlattı)

Türkiye'nin yangınla mücadelesinde iki gün geride kaldı. Yangınlar birçok ilde devam ediyor. Alevlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Manavgat oldu. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Tuncay Neyişçi, yangınların büyümesinin ve kontrol edilemez hale gelmesinin nedenini NTV canlı yayınında anlattı. Ağaçlandırma ile ormanlandırma arasındaki farka değinen Neyişçi, ormanlarımızda fazla miktarda yanıcı ve kolay tutuşmaya müsait maddelerin bulunduğunu söyledi.

ntv.com.tr 30.07.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 13:10

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