Aşırı hızlı otomobil durağa daldı: Biri çocuk 5 yaralı

Bursa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yalçın Çakır’ın kulandığı araç önce durakta bekleyenlere ardından da bir ağaca çarptı. Sürücü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumu ağır.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 12:04

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