Atatürk heykeline balyozlu saldırı kamerada
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı olduğu belirlenen S.V.'nin (36) Atatürk heykeline balyozla saldırdığı anlara dair cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 17 Temmuz'da ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı. Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Heykel
- Atatürk
- Trabzon