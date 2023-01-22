Avustralyalı yarışmacı acılı tost yeme yarışmasında Adanalı rakibini yendi

Adana'da düzenlenen Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması'nı, 10 dakikada 10 acılı tost yiyen Avustralyalı James Webby kazandı. Avustralyalı yarışmanın rakibi Adanalı Agit Timur ise sadece 4 acılı tost yiyebildi. 500 dolar ödül kazanan James Webby, "Avustralya'da anlatmam gereken bir acı. Yerken burnum çok fazla aktı ama acıyı da çok beğendim. Çok güzel bir deneyim oldu'' dedi.
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