Bağcılar'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı kamerada
İstanbul Bağcılar'da caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Zabıta ekipleriyle tartışmaya başlayan satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi. Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı.
Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı. Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken polis ekipleri, döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
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