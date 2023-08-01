Beşiktaş'ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı kamerada
İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda gitarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren ve para toplayan alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis uyarıda bulundu. Uyarılara küfür ve hakaretle karşılık veren grup, polis ve bekçilere şişe fırlatarak saldırdı. Gruptan biri polis memurunun burnunu yumruk atarak kırdı. Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilirken, yaşananlar ise kameralar tarafından görüntülendi.
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