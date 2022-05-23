Beyazıt’ta çatışma: Polisin silahını alıp ateş açtı
İstanbul Beyazıt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açıldı. O sırada bir kişi polisin silahını alarak karşı taraftakilere ateş etti. Olayda biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. İşte sokak ortasında yaşanan o çatışma anları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.