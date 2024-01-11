CHP, 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi: İşte açıklanan iller ve başkan adayları
CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise aday gösterilmedi. Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının kriz yarattığına ilişkin iddialara da CHP'den yanıt geldi. "Herhangi bir kriz söz konusu değildir." denildi. NTV ekibinden Uğraş Bingöl, CHP'de yaşananları aktardı.
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