Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Aynı silahla kendi kafasına sıktı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokak ortasında kadın cinayeti yaşandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken katil, aynı silahla kendini kafasına sıkarak ağır yaralandı. Şüphelinin 5 sene önce ayrıldığı eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenince otobüsle İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Katilin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
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