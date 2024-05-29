Z kuşağından Alfa'ya: Bir ergenle başa çıkma tüyoları

Kentleşen nüfus, çevresine hatta kendisine yabancılaşan insanlar ve sosyal medyanın gerçeklik algısına etkisi gibi faktörler nedenyile bu çağda hem anne-baba hem çocuk olmak daha da karmaşık hale gelebiliyor. Peki, ergenlerle nasıl sağlıklı iletişim kurulabilir? Günümüzde çocuk yetiştirmek ve çocukla iletişim daha mı zorlaştı? Anne-babalar ergen çocuklarıyla sorumluluk-söz hakkı dengesini nasıl kurabilir? Psikolog-Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

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