Deprem onlar için dün gibi | Hataylıların tüm anıları enkaz altında kaldı
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, depremin en çok hasar verdiği illerin başında geliyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti, tarihi sokaklar ve yapılar yerle bir oldu. Çocukluğunu ve gençliğini burada geçirenlerin anıları da enkaz altında kaldı. Hataylılar, memleketlerinin eski günlerine dönmesini umut ve sabırla bekliyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cumhur Çatkaya)
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