Doğuş Yayın Grubu'na 3 ödül: Magazinn.com ödülleri sahiplerini buldu

NTV'de yayınlanan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programı yılın en başarılı Reality programı" ödülünü kazandı. Medya ve Sanat Ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, "En İyi Kadın Haber Spikeri" ödülüne değer görülürken, Star TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak" programı da en iyi gündüz kuşağı programı ödülünü aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ