Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü
İzmir Çeşme'de sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ünlü plajlar ve sokaklar kısa sürede bembeyaz oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, nisandaki bu yağış için "İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.
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