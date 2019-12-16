Eminönü'nde yüzlerce metrelik 'umut' kuyruğu (Milli Piyango biletlerinin yüzde 80'i satıldı)

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi. Biletlerin yüzde 80'i bitti ve en çok çeyrek bilet satılıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Canan Girgin Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)

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