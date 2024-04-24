Tokat'ta park yeri kavgası: Kadın sürücü hastanelik oldu

Tokat'ta sürücü Yasemin Özdamar, aracının arkasına park eden sürücüyü yarım saatten fazla bekledi. Sürücü gelince aralarında tartışma çıktı. Kavgaya yakınları da dahil olunca bir anda sopalı, biber gazlı kavga çıktı. Saldırıya uğrayan kadının kolu kırıldı, kafasına da darbe aldı.

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