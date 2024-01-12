Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş krizini yalanladı

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığıyla ilgili ilk kez konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında sorun olmadığını da belirten Beşikçioğlu, ''Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanımın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız.'' ifadesini kullandı. NTV ekibinden Erce Tiren ayrıntıları aktardı.
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